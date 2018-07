nšt, Novinky

Páteční úplné zatmění bude trvat 1 hodinu, 42 minut a 57 sekund, což z něj dělá nejdelší v tomto století. Jeho hlavní fáze začne ve 21:30, jeho maximální fáze nastane ve 22:21, skončí ve 23:13. Na našem území však Měsíc vyjde ve 20:47 SELČ (V Praze, jinde se čas liší o minuty), kdy začne první fáze částečného zatmění, celkem bude trvat asi čtyři hodiny.

Zatmění měsíce nastává obvykle při úplňku, a to tehdy, pokud se Slunce, Země i Měsíc ocitnou v jedné přímce. „Měsíc na určitý čas projde zemským stínem, z toho důvodu jeho jasnost zeslábne a na chvíli zmizí z oblohy,“ vysvětlil Novinkám Václav Pavlík z pražského Planetária.

Zatmění nejsou až tak vzácná



Jako první se na obloze objeví takzvané polostínové zatmění. „To má měsíc našedlou barvu a je zatměný jen z části. Poté nastává fáze úplného zatmění, která může trvat i dvě hodiny a pak se měsíc opět vrací do polostínového zatmění. To je způsobeno převážně tím, že Slunce není bodový, ale rozsáhlý zdroj,“ dodal Pavlík s tím, že vlivem lomu světla se měsíc zbarví do červenohněda.

Zatmění Měsíce sice nenastávají při každém úplňku, ale nejsou ani tak úplně vzácná, jak by se mohlo zdát. „Úplné zatmění Měsíce v průměru nastává asi dvakrát za dobu tří let. Přibližně jednou za tři až čtyři roky se pak dokonce do jednoho kalendářního roku vejdou dvě úplná zatmění, jako tomu je i letos,” uvedl Pavlík.

Letošní úkaz je přesto v lecčems unikátní, zejména pak v tom, že lze na noční obloze kromě zatmění pozorovat i Mars v opozici. [celá zpráva]