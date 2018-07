tov, Novinky

Nápad spočívá v tom, že od letadla se po přistání oddělí křídla s pohonem. Trup ve tvaru trubice na kolech pak může pokračovat po kolejích, více jednotek je možné spojit do vlakové soupravy. Naopak na letiště by lidé z domova přijeli v podobných „kapslích“ a odbavení by mohlo proběhnout již po cestě pomocí skenování duhovky, předpokládá futuristický projekt.

Stojí za ním francouzská společnost Akka Technologies inovátora a multimilionáře Maurice Ricciho. Představila vizualizace a video „létajícího vlaku“ a o projekt prý projevili zájem někteří asijští dopravci, které nechce zatím jmenovat. S nápadem cílí i na velké aerolinky, především americký Boeing.

„Poté, co auta přejdou na elektřinu a nebudou potřebovat řidiče, přijde další revoluční změna v oblasti letadel,“ věří Ricci.

Projekt se zdá být z říše sci-fi, společnost ale může navazovat na dřívější úspěchy. Koncept samořízeného auta představila už v roce 2008 a v roce 2014 se spojila se společností Dassault Systemes a dodává technologie výrobcům aut. Akcie Akka letos posílily o 23 procent a tržní hodnota společnosti stoupla na 1,1 miliardy eur (2,85 miliardy korun), uvádí Bloomberg.