Lidé osídlili Asii dříve, než se myslelo

Nález 2,12 miliónu let starých kamenných nástrojů v Číně prodlužuje nejméně o 270 tisíc roků přítomnost člověka na asijském kontinentě. Vyplývá to ze studie zveřejněné časopisem Nature. Dosud platil za nejstarší lidskou stopu mimo africký kontinent nález lidských ostatků na gruzínské lokalitě Dmanisi, jejichž stáří vědci určili na 1,8 miliónu let.