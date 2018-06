fš, Novinky

Agentura Reuters napsala s odkazem na odborný časopis Nature Communications, že se mezinárodnímu týmu vědců podařilo v Samarské oblasti objevit na zubech 3800 let starých lidských ostatků bakterii Yersinia pestis. Ta způsobuje morovou nemoc. Mor se přitom měl poprvé vyskytnout před třemi tisíci lety.

Výzkum vedený ústavem Max Planck Institute for the Science of Human History v německé Jeně byl proveden na ostatcích devíti lidí, u dvou z nich se bakterie Yersinia pestis objevila.

Tato bakterie byla v historii několikrát odpovědná za vysokou úmrtnost při epidemiích – zejména epidemiích dýmějového či plicního moru. Podílela se i na Justiniánském moru v 6. století, Černé smrti ve 14. století nebo také velké morové epidemii v Číně v 19. století, jak připomíná německý institut na svém webu.

Vznik moru v době bronzové

Vědci nyní použili takzvanou sekvenční analýzu vzorků a zjistili, že mor se poprvé neobjevil před třemi tisíci lety, ale možná skoro o tisíciletí dříve. To znamená, že vznikl někdy v době bronzové.

Odborníci podle agentury Reuters naznačují, že v té době existovaly nejméně dva kmeny moru. Původně se přitom domnívali, že byl pouze jeden.

Co se týká působení nemocí v dějinách, z poslední doby je zajímavá práce českého vědce, který pomáhal při popisu vývoje žloutenky typu B za poslední rovněž zhruba čtyři tisíce let. [celá zpráva]