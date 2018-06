fš, Novinky

Na prvním místě se letos umístil Zdeněk Škrott, který studuje v Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V práci, kterou porota ocenila, zkoumá možnosti využití disulfiramu pro léčbu rakoviny.

„Tento lék se desítky let používá proti alkoholismu. Jeho protinádorová aktivita je již dlouho známá, zatím však není jisté, jakým mechanismem účinkuje,“ popsal Škrott, kterému se podařilo nový metabolit disulfiramu, jenž je odpovědný za protinádorovou aktivitu, identifikovat. Získané poznatky by měly usnadnit jeho zavedení do protinádorové terapie.

Novinky o tomto olomouckém objevu informovaly již loni v prosinci. [celá zpráva]

Boj s viry

Vývojem nových léků se zabývá také druhá oceněná, absolventka doktorandského studia na Fakultě potravinářské a biochemické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze Ivana Mejdrová.

„Ve své práci jsem se zabývala přípravou potenciálních širokospektrých antivirotik, tedy látek, které by dokázaly působit proti celé řadě virů najednou, podobně jako je tomu u širokospektrých antibiotik. Zaměřila jsem se na skupinu picornavirů, které mají na svědomí běžnou rýmu, nachlazení, ale i encefalitidu a myokarditidu. Do této skupiny paří i známý virus hepatitidy A, SARS a MERS,“ vysvětlila mladá vědkyně, které se povedlo připravit dosud nejúčinnější látky na světě proti picornavirům. Nyní se testují na myších.

Oba ocenění laureáti se shodli, že nejtěžší na celé soutěži pro ně bylo „nacpat“ mnohaletý výzkum do několikaminutové prezentace.

Medailové pozice uzavřela Pavlína Janovská, jejíž doménou je obor fyziologie živočichů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se studiem leukémie. „Zkoumáme chování nádorových buněk při vzniku i postupu chronické leukémie. Nádorové buňky totiž využívají ke svému šíření v těle určité signální dráhy. Ukázali jsme, že zablokováním těchto drah můžeme zabránit jejímu rozvoji,“ prohlásila.

Zájem o soutěž roste



Slavnostní předávání cen proběhlo 20. června v pražském Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, a to za přítomnosti velvyslance Rolanda Galharaguea. Ocenění předal profesor Jean-Marie Lehn, který v roce 1987 společně se dvěma kolegy získal Nobelovu cenu za objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul.

Vítězové si odnesli ceny ve výši 130 tisíc korun, čeká na ně i měsíční stáž v přední francouzské laboratoři.

Soutěž pro talentované studenty farmaceutických věd vyhlašuje právě Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci s globální biofarmaceutickou skupinou Sanofi. Zájem o ni každoročně roste. Loni porota v rámci této soutěže ocenila kromě výzkumů snažících se o zlepšení léčby rakoviny například i ty, které se zaměřovaly na problematiku srdeční arytmie či diagnostiky závažných onemocnění. [celá zpráva]