Čtyřiaosmdesát vědců, kteří na studii spolupracovali, vypočítalo, že do roku 2012 na kontinentu rozkládajícím se kolem jižního pólu ročně ubývalo asi 84 miliard tun ledu. Od toho roku roztálo ročně 241 miliard tun ledu, což znamená, že se v posledních pěti letech rychlost tání téměř ztrojnásobila.

Autoři studie konstatují, že tyto poznatky vylučují další pochyby o rychlosti tání antarktického ledu i o tom, že to může ohrozit stovky miliónů lidí žijících v pobřežních oblastech. Ti navíc nebudou mít tolik času, jak se dosud předpokládalo.

Ice losses from Antarctica have tripled since 2012, increasing global sea levels by 0.12 inch (3 millimeters) in that timeframe alone, according to a major new international climate assessment funded by @NASA and @esa. https://t.co/46QQbWLNwd