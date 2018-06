Baobab je skutečně majestátní strom, známý vysokým a především neobvykle silným kmenem. Kromě kontinentální Afriky a Madagaskaru se jeho druhy nacházejí i v severozápadní Austrálii. Známý baobab prstnatý (Adansonia digitata) byl zavlečen dokonce i do Indie.

Pokroucený a usychající baobab

FOTO: Profimedia.cz

Baobab prstnatý (Adansonia digitata)

FOTO: Profimedia.cz

Tím spíše, že tento strom může přežívat nejen stovky, ale dokonce i tisíce let (podle listu The Guardian s odkazem na místní národní park až tři tisíce), považují spolupracující výzkumníci z univerzit v Jihoafrické republice, Spojených států a Rumunsku jejich úbytek doslova za „událost bezprecedentního významu“.

Vědci monitorují starobylé stromy v jižní Africe od roku 2005, zkoumají jejich strukturu a věk. Nečekaně vyzkoumali, že osm z 13 nejstarších a pět ze šesti největších baobabů buď zcela uschlo, nebo se jejich nejstarší části zhroutily.

Scientists shocked by mysterious deaths of ancient trees - https://t.co/oien2mwK2Z - Image copyright Jocelyn Alexander Image caption Panke, the oldest known African baobab, in 1997. The tree has since died. A tree regarded as the icon of the African savannah is dying in my... pic.twitter.com/4iGDj7ZUtL