Do přípravných tříd by opět mohly jít děti, které mají odklad kvůli věku

Do přípravných tříd základních škol by opět mohly chodit děti, které mají takzvaný odklad věkem - tedy dosáhnou věku šesti let od září do prosince daného školního roku. Sněmovna ve středu tuto poslaneckou změnu školského zákona podpořila. Odpůrcům z řad ANO, KSČM a ČSSD se novelu nepovedlo v prvním čtení zamítnout.