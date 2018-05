Před 90 lety v Arktidě ztroskotala vzducholoď Italia. Český vědec Běhounek se zachránil

Od tragické události v Arktidě, ztroskotání vzducholodi Italia s českým vědcem Františkem Běhounkem (1898–1973) na palubě, právě uplynulo 90 let. On se zachránil na ledové kře, ne všichni ale měli takové štěstí. Co se však přesně 25. května 1928 stalo? A jaké byly cíle legendární expedice pod velením kapitána Umberta Nobileho, tvořené zejména italskými odborníky?