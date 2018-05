Český odborník se podílel na popisu vývoje žloutenky typu B za poslední 4000 let

Mezinárodní tým vědců pracoval na studii, která mapovala evoluci HBV viru, původce jednoho z nejzávažnějších virových onemocnění – žloutenky typu B. A to od doby bronzové do středověku, tedy za poslední více než 4000 let. Podílel se na ní i paleopatolog Václav Smrčka z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze. Informoval o tom i prestižní vědecký magazín Nature.