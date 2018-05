fš, Novinky

Video v květnu zveřejnila australská vědecko-výzkumná organizace Australian Antarctic Division. Snímky ukazují život ptáků v jejich antarktických koloniích. Zachycují, jak a hlavně kdy kladou vejce, kdy se líhnou mláďata, i to, zda jsou nově narození potomci schopni přežít.

„Dálkové fotografické přístroje denně po celý rok pořizovaly až 12 snímků,“ uvedla organizace na svých webových stránkách.

Vědci se podle agentury Reuters shodli, že automatické fotografování je dostatečně efektivní metoda pro studium chovu mořských ptáků a sběr dat o nich. Výsledky odpovídají pozorováním tučňáků na místě.

„Kamery samozřejmě nemohou zcela nahradit lidi, jsou však levné a spolehlivé," konstatoval podle serveru Phys.org spoluautor studie Colin Southwell.

Data shromážděná v tomto výzkumu by podle vědců mohla být využita i při regulaci rybolovu v oblasti. Poznatky by mohly pomoci určit, co a kdy v oblasti lovit.