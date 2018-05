fš, Novinky

„Rodiče dnes stále někam spěchají, a tak děti všude vozí autem. Dětem přitom prospívá pomalejší tempo a možnost s rodiči sdílet každodenní radosti i starosti. Pokud budeme chodit s dětmi pěšky, můžeme ale také zlepšit veřejný prostor a životní prostředí měst,“ uvedla Blanka Klimešová z organizace Pražské matky.

Ta vyzývá školy v hlavním městě, aby se zapojily do kampaně Pěšky do školy. Konečným záměrem je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Školy, které chtějí zlepšit dopravní situaci před svými branami a motivovat děti i rodiče, aby častěji nechali auto doma, se do kampaně mohou registrovat od pondělí 21. května do konce června.

Pražské matky jsou občanské sdružení usilující o zlepšení stavu životního prostředí, zajištění bezpečnosti dopravního provozu a podporu udržitelné mobility. Mimo jiné realizuje program Bezpečné cesty do školy.



„Pěší cesta do školy může fungovat také jako pravidelný tělocvik, který je pro děti a jejich zdravý vývoj nepostradatelný,“ podotkla koordinátorka projektu Marie Čiverná, která Novinky o iniciativě informovala.

Prostor před školou nemá být jen parkoviště

Do školy autem se běžně dopravuje přibližně čtvrtina pražských dětí. Před školními budovami vznikají zácpy, auta popojíždějí, parkují, couvají. Nejnebezpečnější dopravní situace tak na žáky často číhají přímo před školou. Dětem přitom chybí přirozený pohyb, tráví málo času venku a moc času před obrazovkami počítače.

Jádro kampaně spočívá v uspořádání pěšího dne, kdy školy vyzvou děti, aby přišly do školy pěšky, přijely na koloběžce, na skateboardu či na kole. Pěší den by měl dětem nabídnout něco speciálního, například společnou snídani, koncert před školou nebo drobné odměny pro ty, kdo přišli pěšky.

Pěší dny se budou na školách konat v září v rámci Evropského týdne mobility (16. až 22. září), který se každoročně vyhlašuje v mnoha evropských městech. Školy mohou vyhlásit i pěší týden, případně měsíc. Čím déle budou děti motivovat k šetrné dopravě, tím větší je pravděpodobnost, že tak začnou i samy pokaždé chodit, bude-li to alespoň trochu možné.

„Chceme zkrátka upozornit na to, že prostor před školou je důležité místo k setkávání, děti si tu mohou hrát, rodiče popovídat. Je škoda z něj dělat parkoviště,“ vysvětlila Čiverná.

Spolek nabízí zapojeným školám pomoc s přípravou pěšího dne, rovněž s prezentací akce dětem i rodičům. Žákovské týmy se mohou také přihlásit do soutěže o ceny za nejlepší reportáž z daného dne. Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu.

Pěší dny se už loni na podzim uskutečnily na několika pražských školách, například v ZŠ Barrandov, ZŠ Tusarova, ZŠ Filosofská, ZŠ Burešova nebo ZŠ U Santošky. Kampaň „Walk to school“ se každoročně koná ve Velké Británii, v Nizozemsku, Německu, ve Švýcarsku, Spojených státech, v Kanadě či Austrálii. Projekt podpořilo i ministerstvo životního prostředí.

Řešení konkrétních problémů na magistrátu

Novinky v listopadu s odkazem na tehdejší šetření pro Pražské matky napsaly, že doprava v okolí pražských škol je pro děti nebezpečná. „Podle značného rozdílu mezi ranním a odpoledním dovážením dětí se lze domnívat, že cesty autem nejsou nezbytně nutné,“ napsala iniciativa. [celá zpráva]

Když se problémy u škol shrnou, patří k nim nepřehledné situace při parkování, pohyb aut na přechodu nebo v jeho blízkosti, špatný výhled přes parkující auta, krátká doba zelené, příliš dlouhé přechody či dokonce chybějící chodníky.

Všechny nedostatky lze dle spolku zařadit buď do kategorie nedodržování předpisů, nebo špatného technického řešení dopravního prostoru, za které nese odpovědnost vlastník a správce dané komunikace, tedy hlavní město – magistrát či městské části a jejich úřady.

Jaká podniká Praha v této souvislosti opatření? Magistrát hl. m. Prahy například finančně podporuje projekt Pražských matek jménem Bezpečné cesty do školy (BCŠ) a jeho realizaci na školách. „Platíme jej vlastně téměř celý,“ řekla Novinkám zástupkyně pražského magistrátu Irena Ropková (ČSSD), radní pro oblast školství.

V rámci projektu se mluví s dětmi, následně se analyzuje okolí školy z jejich pohledu. Poté se vypracuje studie pěti nejvíce závadných lokalit, načež se projednává v pracovní skupině k projektu na škole za účasti městské části (MČ), policie, Technické správy komunikací a magistrátu.

Studie se poté předá k projednání na MČ s tím, že úpravy může platit magistrát z položky BESIP – oddělení ministerstva dopravy koordinující bezpečnost silničního provozu. „Městská část (samospráva) má projednat výstupy ze studie – a pokud chce, poslat nám je k zařazení do BESIP. Je to proto, abychom nezačali přípravu něčeho, s čím MČ nesouhlasí. V minulosti jsme již několikrát narazili,“ poznamenala Ropková.

„Každý rok znovu stanovujeme priority. Požadavky vzešlé z BCŠ projektů mají zvýhodnění. Máme nastaveno, že každý rok musí být v seznamu na zahájení přípravy nejméně čtyři projekty vzešlé z BCŠ,“ uzavřela.