Novinky, ČTK

Podle čínského vesmírného úřadu družici vynesla na oběžnou dráhu raketa Dlouhý pochod 4C v 5:28 místního času (23:28 SELČ) z kosmodromu Si-čchang na jihozápadě země.

„Je to stěžejní krok v realizaci čínského plánu stát se prvním státem, jehož zařízení přistane na odvrácené straně Měsíce a prozkoumá ji. Satelit známý jako Queqiao nebo Magpie Bridge bude na oběžné dráze asi 455 000 km nad Zemí a bude zde pracovat jako první taková komunikační družice na světě,” uvedl manažer projektu Čang Li-chua.

Čína by ráda dohnala Rusko a Spojené státy a do roku 2030 se stala vesmírnou mocností.

Příští rok plánuje zahájit výstavbu vlastní vesmírné stanice, uvedla agentura Reuters, která by měla sloužit od příštího desetiletí. V centru pozornosti však zůstává Měsíc, kam vyslala už několik song Čchang-e, první v roce 2007. Čchang-e 3 dopravil v prosinci 2013 na Měsíc robotické vozidlo Nefritový králík. Příští rok by na měsíc měla přistát sonda Čchang-e 5, která by se měla vrátit se vzorky měsíční horniny.

Původně měla letět už loni, ale kvůli problémům s nosnou raketou byl start odložen. Půjde o první návratovou misi na měsíc od roku 1976, kdy se vrátila sovětská Luna 24.