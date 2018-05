luk, Novinky

Škytnutí je zvuk, který vydáme, když se snažíme nadechnout, ale nečekaný stah bránice způsobí uzavření hrtanové příklopky. Lékaři to nazývají singultus. Pokud se bránice roztáhne, může to podráždit nerv, který pak způsobí její stahy.

Příčinou může být přejedení, hltání jídla, nebo pití, při němž se žaludek naplní plynem, tedy například požívání sycených nápojů. Batolata se krmí častěji než dospělí a polykají při tom o dost víc vzduchu – bez ohledu na to, zda jsou kojena nebo krmena z láhve. Právě to by mohlo vysvětlit, proč více škytají.

Jak se škytání zbavit?

Ačkoliv je škytavka poměrně běžná, málokdy lidi nějak zásadně limituje nebo ohrožuje, poznamenal profesor Gregory Levitin ze sítě nemocnic ze Mount Sinai v New Yorku pro web ScienceAlert.com. Přesto ale existuje několik zásad, které by jako otolaryngolog mohl doporučit těm, kteří na škytání trpí častěji. „Já lidem říkám, aby dýchali. Pomalu, zhluboka, a mezi nádechem a výdechem vždy na chvíli zadrželi dech.“

„Můžete zkusit jemnou masáž na spodní části krku, kde začíná brániční nerv, který bránici stimuluje,“ radí profesor Levitin. Tyto metody někdy fungují, ale to se dá říct o všech „zaručených metodách“. „Ať z těchto metod vyzkoušíte cokoliv, nebo nevyzkoušíte nic, většinou škytavka po několika minutách sama přejde,“ řekl profesor Levitin pro ScienceAlert.

Až několikaleté trápení



V ojedinělých případech může ovšem škytavka přetrvávat po měsíce, nebo dokonce léta. V těchto situacích bývá nutné, aby se do hry vložili lékaři. Na škytavku jako takovou žádný lék neexistuje, ale vedlejší účinky některých léků mohou pomoci. Lékaři tak předepisují léky uvolňující svalové napětí nebo usnadňující průchod potravy trávicím traktem.

Vpíchnutí anestetika přímo do bráničního nervu někdy také může alespoň dočasně ulevit, dodává Levitin. Ve velmi závažných případech je možné zvážit implantát na baterky, který nerv pravidelně stimuluje. Někteří pacienti s opravdu vážnou, opakující se škytavkou by podle Levitina měli také dát šanci alternativním metodám, jako jsou dechová cvičení, meditace nebo akupunktura.