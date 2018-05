Studie spojila nádory mozku s mobily. Přišel poprask i kritika

Výskyt agresivních a často smrtících nádorů Glioblastoma multiforme (GBM) se v posledních dvaceti letech v Británii zdvojnásobil. Autoři studie v časopise Journal of Public Health and Environment to spojili s rostoucím využíváním mobilů. Zvedli tím ostrou vlnu kritiky z odborných zdrojů.