V Austrálii uhynul nejstarší pavouk, bylo mu 43 let. Zabila ho vosa

Nejstarší známý pavouk na světě uhynul v Austrálii v úctyhodném věku 43 let. V pondělí to s odvoláním na tamní vědce oznámila agentura AFP. Zajímavostí je, že tento sklípkan podle australských odborníků nepošel stářím, ale kvůli bodnutí od vosy. Předchozí nejstarší známý pavouk se dožil „jen” 28 let.