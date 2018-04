rm, Právo

Autoři zprávy, která obsahuje tato provokativní zjištění, tvrdí, že nasazování homeopatik odráží neochotu zmíněných lékařů dodržovat standardní postupy a spolupracovat s kolegy na sebezdokonalování.

Homeopatie používá vysoce ředěné látky, jež ve vyšší dávce zdravému člověku způsobují příznaky podobné těm, jež má léčená choroba.

Pojišťovny váhají



Mnozí experti ji označují za pseudoléčbu, přiznávají ovšem značnou efektivitu tzv. placebo efektu, kdy člověku prospívá už jen sám pocit, že je cíleně léčen.

V Británii však zdravotní pojišťovny chtějí od proplácení homeopatie ustoupit a k tomu má zřejmě přispět i zmíněná studie v časopise Journal of the Royal Society of Medicine. Badatelé v rámci studie prověřili 7618 chirurgických zákroků, po nichž byla v 644 případech nasazena homeopatika. U nejhůř provedených zákroků se indikace homeopatik vyskytovala dvakrát častěji než u úspěšných operací.

„Homeopatičtí lékaři jako celek vykazují horší výsledky s běžnými metodami léčby. Netvrdím, že se to týká každého, ale je velmi pravděpodobné, že jako lékař je opravdu horší,“ shrnul svou pozici autor dokumentu Ben Goldacre z Oxfordské univerzity.