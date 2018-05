Tygra v maďarské zoo léčí pomocí kmenových buněk. U těchto šelem se to zatím nezkusilo

Tygr ussurijský (sibiřský) jménem Igor, kterého chová zoologická zahrada ve městě Szeged na jihovýchodě Maďarska, absolvuje jako první tygr léčbu pomocí kmenových buněk. Má mu to poskytnout úlevu od bolesti. Tamní lékaři totiž doufají, že to pomůže léčit jeho kyčle a umožní mu žít spokojeně, aniž by musel dostávat léky proti bolesti.