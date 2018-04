Novinky, ČTK

„Tu aplikaci, která to brzdila, jsme vypnuli s tím, že to ukládání musíme vyřešit nějakým náhradním systémem,” uvedl ředitel Cermatu Jiří Zíka. Do budoucna podle něj bude Cermat muset řešit způsob ukládání souborů a fragmentace disků.

Organizace má podle Zíky osm let starou techniku, která by se letos v létě a na podzim měla vyměnit za novou. „Smlouva s dodavatelem, který vzešel z výběrového řízení, by se měla podepsat v květnu,” řekl ředitel.

Jiný problém než loni



Potíže se skenováním výsledků maturitních slohů měl Cermat i loni. Zhruba 300 škol muselo tehdy maturitní práce naskenovat až druhý den. Šlo asi o čtvrtinu výsledků. Podle Zíky to byl zcela jiný problém než letos. Před rokem šlo o výpadek v digitalizaci. [celá zpráva]

Ředitel Cermatu Jiří Zíka

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Při loňských jednotných přijímacích zkouškách pak Cermat o několik hodin odsunul rozesílání výsledků testů jednotných přijímacích zkoušek hodnotitelům. Podle dřívějšího vyjádření Zíky nešlo o výpadek systému, ale o změnu strategie. Výsledky se podle něj do systému načetly nejprve v typu souboru tif, Cermat ale pak rozhodl, že soubory přeformátuje na vhodnější typ jpeg.

Už vše funguje



Podle Zíky nyní systém Cermatu funguje již bez problémů a během dopoledne mu ředitelé škol odeslali většinu zbývajících maturitních slohových prací ze středy a začali i se skenováním testu z matematiky, který je součástí přijímaček.

Na čtyřletých maturitních oborech středních škol se totiž ve čtvrtek konal první termín jednotných přijímacích zkoušek, jak Novinky avizovaly. [celá zpráva]

„Začali jsme skenovat hned ráno po rozdání přijímaček a celá třetina (maturitních slohů), která nám chyběla, se nám podařila doskenovat. Takže pak už to fungovalo a teď už máme naskenovanou i matematiku,” potvrdila ČTK ředitelka Gymnázia Arabská v Praze Zdeňka Hamhalterová.