Zápis na ZŠ a odklad docházky

K zápisům na ZŠ se v roce 2018 dostaví rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Pokud ale dítě není tělesně či duševně přiměřeně vyspělé – a požádá-li o to rodič –, může ředitel školy odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

K žádosti musí být přiloženo jak posouzení příslušného školského poradenského zařízení, tak odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Do první třídy ale může být přijato i dítě, kterému bude šest let až v průběhu nadcházejícího školního roku. Do školy mohou být pětileté děti ale přijaty jen na žádost rodičů – a pokud jsou přiměřeně tělesně i duševně vyspělé.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou pro přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června dalšího roku je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, a navíc také odborného lékaře.