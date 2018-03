luk, Novinky

„Když se lidí zeptáte, jaká je prevence bolesti zad, nejspíš řeknou – sedět s narovnanými zády. Tak je to přece učili rodiče,“ cituje britský list The Guardian Kierana O´Sullivana z univerzity v irském Limericku. Důkazy o spojitosti bolesti zad s držením těla jsou podle něj překvapivě nepřesvědčivé.

Jaký je vlastně správný postoj?

Držení těla neboli posturu definuje například Clevelandská klinika jako pozici, v níž držíte své tělo vzpřímeně proti gravitaci. Existuje skutečně něco jako „správný postoj“? „Veřejnost vám řekne, že samozřejmě ano,“ říká O´Sullivan. „Znamená to přece, že máte sedět narovnaní. I v práci se většinou hledí na to, aby pozice židle, monitoru, myši a klávesnice byla uspořádaná určitým způsobem. Pokud nemůžete sedět rovně, bude vás bolet za krkem a v zádech.“

Záda jsou však přirozeně zakřivená. Ze strany je vidět tvar písmene S. Nicméně, pokud se postavíte nebo posadíte „s rovnými zády“, minimálně jedno toto zakřivení musíte lehce narovnat.

Že ovšem žádný obecně přijímaný zlatý standard správného postoje neexistuje, potvrzuje studie, které se zúčastnilo 259 fyzioterapeutů ze čtyř evropských zemí. Ti měli z devíti možností vybrat ten nejlepší postoj. Obrázky ukazovaly devět různých způsobů držení těla, od nahnutého až po naprosto vzpřímené. 85 % zvolilo jeden ze dvou obrázků. Na jednom měl figurant menší zakřivení bederní páteře a více narovnanou hrudní část zad. Podle vědců ale právě tento postoj vyžaduje vyšší úroveň svalové aktivity a mohl by způsobit únavu a nepohodlí.

Na druhém sice zakřivení bederní páteře bylo o něco větší, ale přesto je možné, že i tak by byl figurant ohrožen bolestí zad. Různým lidem sedí různé způsoby držení těla, tvrdí vědci. Ženy mívají spodní část zad více zakřivenou než muži.

Důležité je propojení jednotlivých částí těla

Na tom, jak vypadá správné držení těla, se spíše shodnou učitelé baletu. „Říkáme tomu zapojení. Je to jeden ze základních principů moderního tance i baletu,“ říká Anna Helsbyová, učitelka na Londýnské škole moderního tance.

„Tanec je opravdu náročný a na správném postoji záleží mnohé. Nechceme žádná shrbená ramena nebo vystrčenou pánev, protože v tom případě nepoužíváte břišní svaly. Popisujeme to takto: ramena jsou spojena s vrcholkem pánve, pánev s koleny, kolena s kotníky, takže všechno je v rovině. Představujeme si to jako jednu čáru, která prochází tělem.“

Fyzioterapeut O´Sullivan tvrdí, že spíš než správný postoj může být důležitá schopnost ho měnit a variovat podle potřeby. „Je samozřejmě lákavé uvěřit tomu, že když budete sedět narovnaní, tak vás nebudou bolet záda. Ovšem studie to zatím nepotvrdily. Zatímco na internetu najdete mnoho webových stránek, které tvrdí, že špatné držení těla – čímž se myslí třeba shrbená ramena nebo vystrčené břicho – způsobuje řadu zdravotních potíží, od bolestí zad přes křečové žíly až po nefunkční trávení, neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že to tak skutečně je.

V 19. a 20. století se v Americe tvrdilo, že za špatné držení těla může kde co, třeba masturbace nebo časté psaní, a tvrdilo se, že kdo se hrbí, utlačuje si plíce.

Neřešte, co vás nebolí

Sociální reformátor a zastánce zdravého životního stylu doktor Edmund Shaftsbery tvrdil, že špatný postoj způsobuje pokles hrudníku, kvůli němuž pak srdce, játra a ledviny nemohou správně pracovat. Až do 30. let 20. století se dospívajícím radilo, aby co nejvíc lehávali na zádech, čímž si měli rovnat páteř. Na tělo se nahlíželo jako na stroj, který potřebuje správně polohovat.

„Což nás přivádí k otázce, proč by si kdokoliv měl opravovat své držení těla,“ řekl Guardianu osteopat Eyal Lederman, vyučující v Institutu ortopedie a muskuloskeletálních věd na University College v Londýně.

„Až doposud průzkumy ukazují, že neexistuje žádné spojení mezi tvarem a zakřivením zad nebo způsobem, jakým používáme svou páteř, a bolestí zad. Ano, pokud už vás záda bolí, nejspíš to budete víc cítit, když sedíte, ale sezení samo o sobě vám bolesti zad nezpůsobí.“ Lederman tvrdí, že jsme od přírody uzpůsobeni k tomu, abychom se ohýbali a zase zvedali: „To jsou přirozené pohyby, které našim zádům dělají dobře, musíme se jich přestat bát.“

Rada od Kierana O´Sullivana je podobně přímá: „Jestli vás nebolí záda, vůbec své držení těla neřešte. Myslete na to, abyste byli zdraví. Spánková deprivace a stres jsou mnohem horší než to, jaká zvedáte břemena. Stres hraje velkou roli při vzniku a rozvoji zánětů, přispívá k napětí ve svalech. A většině lidí nedochází, že je začnou bolet záda v období, kdy se pořádně nevyspí.“