Postarší dvojice pacientů měla vážné zrakové vady v důsledku věkem podmíněné makulární degenerace (AMD), při níž přestávají pracovat buňky ve žluté skvrně (takzvané makule), tedy místě nejostřejšího vidění.

Zrak obou seniorů se podle jejich lékaře zhoršoval a před terapií nebyli schopni rozeznat knihu, natož jednotlivá písmena. Rok po zákroku dokážou číst nebo rozeznávat tváře, které předtím viděli jen jako šedavé skvrny, napsal deník The Guardian.

Návrat zraku obstarala „záplata” v podobě kmenových buněk. Jde o vůbec první aplikaci takovéto metody a postaralo se o ni Londýnské centrum na léčbu slepoty, které vedou profesoři Pete Coffey z University College London (UCL) a Lyndon da Cruz, oční chirurg z nemocnice Moorfields Eye Hospital.

Bezpečná léčba



Výsledky léčby se zatím dostavily u malého počtu pacientů, ale první zjištění jsou slibná vzhledem k její bezpečnosti či použití u jiných problémů způsobujících slepotu, citoval autory výzkumu web deníku The Independent. Zákrok s kmenovými buňkami by prý mohl být v budoucnu stejně běžný jako operace při šedém zákalu.

„Tato studie představuje opravdový pokrok regenerativní medicíny a otvírá bránu pro nové možnosti léčby osob s AMD,” řekl profesor Coffey.

„Doufáme, že to povede k běžně dostupné terapii, která by mohla být pro britské pacienty připravena během budoucích pěti let,” dodal. Kvůli AMD se podle listu The Guardian jen v Británii zhoršuje zrak 600 až 700 tisícům lidí a v rozvinutém světě jde údajně o nejčastější příčinu oslepnutí.

Zlepšení při čtení až o šest řádků

Coffey a da Cruz usilovali ve svém testu o vyléčení deseti osob s takzvanou mokrou formou AMD. Ta spočívá v náhlém unikání krve z cév, což vede k poškození buněk žluté skvrny, klíčové části sítnice. Oběma zmíněným pacientům byl do jednoho oka implantován shluk kmenových buněk upravených tak, aby se vyvinuly do buněk zajišťujících správnou činnost makuly.

Výsledné zlepšení zraku je podle Coffeye výraznější, než vědci očekávali. „Říkali jsme si, že u tří (z deseti pacientů) by se zrak mohl zlepšit o tři řádky. Na čtení by to už nejspíš nebylo," poznamenal s odkazem na řádky tabulky, s níž doktoři v ordinacích testují výkonnost očí.

„První pacient má zlepšení o šest řádků a druhý o pět... Oba opravdu čtou,” líčil Coffey úspěch pokusu.

„Po operaci se můj zrak zlepšil natolik, že si mohu číst noviny a pomáhat své ženě na zahradě,” uvedl pro The Guardian 86letý pacient Douglas Waters.