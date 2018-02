Informace o hrozícím nedostatku lékařů a již existujícím nedostatku peněz a učitelů oznámili na úterní tiskové konferenci zástupci Asociace děkanů lékařských fakult a ministerstev školství a zdravotnictví.

Novinky již psaly o tom, že je málo učitelů anatomie. Odborníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) v Praze dokonce loni v září varovali, že za pět let nebude mít kdo budoucí lékaře anatomii učit. [celá zpráva]

Průměrný věk praktika pro děti je 59 let



„Pokud se nic nezmění, bude v roce 2025 třetina veškeré kapacity kryta lékaři ve věku nad 60 let,“ přiblížil na aktuální tiskové konferenci celkovou modelovou budoucí situaci ředitel ÚZIS Ladislav Dušek. Už v současné době je průměrný věk praktického lékaře pro děti a dorost 59 let.

Učitelé medicíny mají poloviční příjmy než jejich kolegové v praxi. Aleksi Šedo, děkan 1. lékařské fakulty UK

Podle Duška reálně nastoupí do zdravotnictví odhadem asi 860 z 1100 absolventů z loňského roku. Pokud by lékařské fakulty navýšily počet přijímaných o 16 procent a udržely ho deset let, negativní trend by se nejspíš podařilo zastavit. Optimální by podle něj bylo navýšení počtu studentů o 20 až 25 procent.

O studium je zájem, mladí lékaři ale nechtějí učit

Zájem o studium lékařství je velký, fakulty přijímají podle děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně Martina Bareše každého desátého zájemce. Navýšení ale podle děkanů není možné bez dalších peněz a učitelů.

„Fakulty dostanou na provoz jen asi dvě třetiny potřebných nákladů. Zbytek si musí samy vydělat, například anglickými studijními programy,“ vysvětlil děkan 1. LF UK Aleksi Šedo.

Pro více studentů ale chybí vedle učitelů i lékaři, kteří školí absolventy při specializačním vzdělávání. Také u nich se projevuje stárnutí populace, 60 procent všech profesorů vyučujících na lékařských fakultách je starších 60 let.

Mladé lékaře nicméně působení na fakultách neláká. „Většina našich kolegů má částečný úvazek, protože jim nemůžeme nabídnout celý,“ dodal Šedo.

Asistent na fakultě má nástupní plat kolem 22 tisíc korun, později se může přiblížit ke 30 tisícům. Docent bere přibližně 45 tisíc Kč, profesor kolem 50 až 60 tisíc korun.

„Učitelé medicíny mají poloviční příjmy než jejich kolegové v praxi,“ připomněl Šedo. Jejich finanční postup je navíc proti nim opožděný.

Podle statistik ministerstva školství v loňském školním roce na lékařských fakultách studovalo 21 292 posluchačů, další studovali veterinářské fakulty nebo Fakultu zdravotního lékařství Univerzity obrany. Cizinců bylo mezi nimi více než 7200, asi 3400 z nich si vzdělání platilo. Loni absolvovalo téměř 2500 Čechů a asi 700 cizinců.