Po dvaceti letech vyhledal hlavní postavy oněch událostí novinář Jiří Ruml. Pod titulkem „Jediný výstřel února“ (Reportér, č. 8/1968) uveřejnil vzpomínky samotného Josefa Řehounka, ale také strážmistra Františka Mana, do té doby neodhaleného střelce z Nerudovy ulice. „Šli jsme pár kroků dopředu, oni začali zpívat státní hymnu a zastavili se,“ vyprávěl příslušník tehdy zasahující jednotky. „Tak jsme se zastavili také. A pak jsme šli zase vpřed. V té chvíli jsme se s nimi srazili. Zezadu se tlačili pořád další a jeden mě chytil za samopal. Chtěl mi asi zbraň vytrhnout, tak jsme sebou navzájem cloumali a podle všeho se tím samopal natáhl. Jak jsem s ním trhl dolů, vyšla rána… Byl jsem zvědav, jestli se nikomu nic nestalo. Viděl jsem, že jeden chlapec to dostal do nohy. A to byl jediný výstřel, který tam padl.“