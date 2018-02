Vyplývá to ze zjištění České školní inspekce při mapování stravování ve školách v minulém školním roce.

„Rozhodujícím hlediskem při nákupu potravin by měla být především jejich kvalita. Ekonomické aspekty však nutí zařízení školního stravování k pragmatičtějšímu přístupu podle vzájemného poměru cena/kvalita,“ napsali inspektoři ve výroční zprávě.

„Pozitivním zjištěním je skutečnost, že nákup potravin výhradně podle jejich ceny je v současné době již jen okrajovou záležitostí,“ dodali.

Inspekce zjišťovala postoje v různých typech zařízení. Například u školních jídelen, kde se pokrmy kompletně připravují a vydávají, je pro 24 procent z nich základem kvalita potravin.

V případě vývařoven, kde se jídla připravují a rozvážejí se do škol, je to třetina. A u samostatných kuchyní, které spolupracují se školami na základě smlouvy, to je 44 procent.

Jen jedno hlavní jídlo denně

Zato cena potraviny hraje hlavní roli jen pro tři procenta školních jídelen. Poměr cena/kvalita je důležitý pro 70 procent jídelen, 67 procent vývařoven a 56 procent oddělených kuchyní.

Svůj význam má i doporučení prodejců, ale dá na něj jen 0,7 procenta jídelen. Přestože zdravá strava už je pro školy prioritou, v pestrosti nabídky ještě kulhají. Děti si tak nemohou vybírat, které jídlo by jim více vyhovovalo, takže ho nakonec vůbec nejedí.

Podle inspektorů čtyři z pěti školských stravovacích zařízení nabízela jen jedno hlavní jídlo denně. Naproti tomu tři čtvrtiny mimoškolských zařízení dodávaly alespoň dva a více různých druhů obědů.

„Většina zařízení nabízí denně jedno hlavní jídlo, ačkoliv převažuje poptávka strávníků po možnosti výběru z více pokrmů,“ napsali inspektoři.

Podle nich není důvodem, že by si kuchařky omezeným menu zjednodušovaly život, ale spíše nutnost zajistit dětem vyváženou stravu danou tzv. spotřebním košem, jehož požadavky musejí dodržovat.

Nutriční složení určuje spotřební koš

Spotřební koš totiž určuje nutriční složení stravy na měsíc. Při nabídce více jídel je však náročné ohlídat, aby se každému dítěti dostávalo pravidelně stejného množství luštěnin, mléčných výrobků, masa, ovoce apod.

„Určité potlačení pestrosti nabídky v rámci jednoho dne je tedy vyváženo zárukou, že všichni strávníci dostanou v průběhu času vyváženou stravu a obtížněji se mohou vyhnout některým méně oblíbeným, avšak zdravým ingrediencím,“ stojí ve zprávě. Inspektoři dodali, že počet jídelen, které nabízejí víc různých obědů, postupně roste.