Český premiér Andrej Babiš se staví do pozice člověka, který je nejlepší - a možná i poslední - šancí, jak zabránit v České republice protievropské radikalizaci. Ve svém článku k pondělní cestě předsedy české vlády do Bruselu to v úterý... Celý článek Bráním radikalizaci v Česku, řekl Babiš bruselskému serveru»