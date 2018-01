Výročí zkázy Challengeru: raketoplán explodoval a posádka umírala dlouhé minuty

Před 32 lety se milióny lidí u televizních obrazovek staly svědky jedné z největších katastrof v dějinách kosmonautiky. Psal se 28. leden roku 1986 a do vesmíru mířil raketoplán Challenger se 7 lidmi na palubě. Lety do kosmu už se tehdy laikům mohly zdát rutinní, 25. výprava programu Space Shutlle však byla výjimečná. NASA vysílala ke hvězdám učitelku. Měl to být symbol a inspirace lidské touhy po poznání. Několikrát odkládaná výprava ale po pár desítkách vteřin od startu skončila tragédií.