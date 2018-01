„Oceněný film byl jeho bakalářskou prací, se kterou ukončil studium oboru Multimediální technika na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě (SUO). Nyní zde studuje první ročník magisterského oboru Audiovizuální tvorba,“ sdělil mluvčí SUO Daniel Martínek. Dodal, že snímek vznikal tři roky.

Film málem nevznikl kvůli závadě v počítači



„K jeho vytvoření mne inspiroval nevyužitý materiál z natáčení, kdy v roce 2014 na Kanárských ostrovech připravoval studentský tým nejprve dokument o světelném znečištění s Pavlem Suchanem z Akademie věd ČR a poté o českých vědcích na Kanárských ostrovech s astrofyzičkou Janou Poledníkovou. Já jsem měl za úkol zajistit timelapsy (tzn. časosběry), ilustrační a noční záběry města, při druhém natáčení také rozhovory. Po závěrečném sestříhání zbyly různé nepoužité části a mne napadlo, že je mohu využít pro jiný snímek. Poté jsem se vydal na Kanáry potřetí, už sám, a cíleně jsem připravoval další videa pro svůj záměr,“ vysvětlil vznik filmu Vít Kanyza.

Dodal, že film dokonce málem nevznikl, protože se mu poškodil disk v počítači. „Obrátil jsem se proto na specializovanou firmu, která sice všechny záběry a materiály dostala zpět, ale stálo mě to několik desítek tisíc korun,“ vzpomínal student.

„Chtěl jsem ve filmu ukázat, že pokud má člověk nějaký sen, nějaké přání, tak klidně může opustit to, co dnes považuje za bezpečné zázemí, a vydat se za svým snem. Kromě surfařů z různých koutů světa, kteří prostě přijeli na Kanárské ostrovy za svým snem, diváci uvidí i hippiesového kytaristu či pár, který propadl tangu,“ líčil mladík z Horní Lhoty u Opavy, který moc rád cestuje po světě.

Nyní točí na Haiti o tamních obyvatelích



Natočení filmu na Kanárských ostrovech jej přimělo k tomu, že teď cestuje zcela sám, po svém a po různých zemích.

„Teď jsou to dva roky, co jsem se rozhodl, koupil si první letenku a vyrazil sám do světa. Zamířil jsem na Sardinii a chtěl ji poznat. Tam jsem pochopil, že k tomu, abych poznal zemi, musím poznat její lidi. Jít s nimi tam, kam chodí, dělat to, co dělají, poznat jejich charakter i kulturu,“ přiznal student, který před natočením svého snímku byl „jen“ v Bulharsku a Chorvatsku.

Zpráva o tom, že uspěl na filmovém festivalu, jej zastihla v Latinské Americe na Haiti, kde natáčí svůj další dokument o životě tamních lidí. Už nyní plánuje, že film zašle na různé festivaly.

Mezinárodní festival outdoorových filmů je putovním festivalem, který se konal od 6. října do 9. prosince 2017. V prosinci proběhlo v Praze vyhodnocení, v lednu se s vítěznými snímky seznamuje veřejnost.