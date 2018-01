Dvě vlny míšení pomohly lidem zvládat klima drsné Skandinávie

Výsledkem dvou vln migrace do Skandinávie před 9500 lety byl vznik geneticky různorodé populace. Podle deníku The Independent, který se odvolává na studii v časopise PLOS Biology, to napomohlo k adaptaci na nepříznivé životní podmínky evropského severu.