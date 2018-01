Podle expertů je pravděpodobnost, že by byl zraněn člověk, minimální. V optimálním případě většina stanice shoří při vstupu do atmosféry a jen malé části dopadnou do moře.

„Nejhorší případ je ten, že Tchien-kung 1 se vrátí (do atmosféry) nad hustě obývanou oblastí a pár velkých úlomků dopadne na zemi a pravděpodobně způsobí menší škody na majetku,“ řekl harvardský astrofyzik Jonathan Dowell. Okamžitě však podotkl: ”Ale to se nikdy nestalo v šedesátileté historii návratu kosmického smetí. Šance je malá.“

Přesto si neodpustil útok na Číňany, když uvedl, že mají ostudu. A CNN si přisadila, že to bude skvrna na snaze země stát se kosmickou mocností.

Měla shořet



Jenomže už kusy prvé americké vesmírné stanice Skylab dopadly v roce 1979 do řídce obývané oblasti Austrálie, takže to není něco, co by se v minulosti nestalo.

Tchien-kung 1 byl vynesen do vesmíru v září 2011. Čínští tchajkonauti se na jeho palubě objevili naposled v roce 2013. Původně se počítalo, že krátce poté bude stanice navedena do atmosféry, kde shoří. „Původní plán byl, že krátce poté bude řízeně navedena do oceánu, ale obávali se, že její nástupce Tchien-kung-2 by se nemusel úspěšně dostat na orbitu, tak se rozhodli udržovat Tchien-kung-1 v záloze, dodal McDowell.

Jenomže v 16. března 2016 Čína oznámila OSN, že nad ním ztratila kontrolu, aniž by sdělila důvod. Podle profesora Rogera Handberga z floridské univerzity je možné, že stanici došlo palivo. Loni varovali, že se stanice zřítí koncem loňského roku. [celá zpráva]

Původně obíhala stanice kolem Země ve výšce 348 km, před Vánocemi však už byla jen ve výšce 286 km.

Nová stanice



Češi se ale obávat nemusejí. Zbytky dopadnou v oblasti mezi 43° severní šířky a 43° jižní šířky. Na okraji tohoto pásu se nacházejí New York, Madrid, Řím a Peking a leží v něm i Los Angeles, Rio de Janiero, Kapské město a Johannesburg nebo Tokio, Dillí a Hong Kong.

Půl roku po ztrátě kontroly byl v září 2016 do kosmu úspěšně vynesen Tchien-kung-2. [celá zpráva]

Tchajkonouaty na ní dopravila kosmická loď v říjnu 2016. [celá zpráva]

Loni se se stanicí spojila nepilotovaná loď. [celá zpráva]

Profesorka Joana Johnson-Freeseová, která působila na univerzitě amerického námořnictva na Rhode Islandu, řekla, že konec stanice nebude mít dopad na čínský kosmický program: „I když by Číňané přirozeně preferovali, aby se to nestalo, nepředstavuje to hrozbu pro jejich dlouhodobé plány pilotovaných kosmických letů.“

Jediné nebezpečí by mohlo nastat, kdyby se lidé dostali do kontaktu se zbytky raketového paliva hydrazinu.