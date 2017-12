NASA hodlá vyslat sondu pátrající po stopách života. Start plánuje na rok 2069

Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) by chtěl v roce 2069 vyslat do mezihvězdného prostoru automatickou sondu, která by hledala stopy života. Měla by zamířit k nejbližšímu hvězdnému systému Alfa Centauri. Plánuje se to jako součást oslav 100 let výročí prvního letu člověka na Měsíc. Uvedl to britský vědecký časopis The New Scientist.