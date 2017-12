„Naše požadavky nejsou přemrštěné a ve vládním prohlášení by se mělo objevit to, co bylo slibováno ve volebních programech takřka všech stran. Mělo by se dosáhnout výrazného navýšení platů do roku 2020, kdy bychom se měli dostat na úroveň alespoň 130 procent průměrného celorepublikového platu. Podle našich odhadů je to 50 tisíc v roce 2020,“ řekl v pondělí šéf odborů František Dobšík.

Podle něj by vládní prohlášení mělo obsahovat i jízdní řád, jak se k požadované částce vláda dobere. Podle Dobšíka by se platy měly stejně v příštím roce zvyšovat o 15 procent, což by vyšlo na desítky miliard ročně. ANO si ve volebním programu dalo za cíl zvýšit do roku 2021 mzdy kantorů na 150 procent jejich současné výše. Průměrný plat by tak dělal něco přes 44 tisíc korun.

Plaga by chtěl více zvyšovat netarifní část platů, což by prý mohlo pomoci ředitelům, aby lépe oceňovali zaměstnance podle toho, jak jsou pro školu důležití.

Finanční revize inkluze



Premiér Andrej Babiš (ANO) se podivoval, proč chybí v rozpočtu pět miliard na inkluzi, když loni se na inkluzi prostřednictvím krajů rozdělila jedna miliarda. A podle Plagy by právě tento nedostatek, pokud se potvrdí, mohl růst platů omezit.

„Jeden z prvních úkolů je provést finanční a věcnou revizi inkluze. Situace není dobrá a já bych nerad, aby to mělo dopad na navýšení mezd pedagogických a nepedagogických pracovníků,“ řekl ministr. Dvě miliardy jsou podle něj pokryty rozpočtem na rok 2018, zbytek je třeba uspořit a dodat ještě z rozpočtu.

Babiš vidí úspory i ve financování soukromých a církevních škol. „Byl jsem ubezpečen, že stát má dostatečné kapacity, aby žáci mohli chodit do školy,“ řekl. Podle něj je ČR jedinou zemí, která tyto školy podporuje ze státních peněz. Podle Babiše na ně ministerstvo přispívá zhruba 6,5 miliardy korun ročně.

Plaga na to ujišťoval, že připomínku vnímá, ale že tyto školy na peníze nárok mají. Toto téma se do politiky vrací pravidelně, ale financování neveřejných škol zůstalo změn ušetřeno.

Soukromé a církevní školy mají často dobré výsledky a jejich učitelé si stěžují na nižší mzdy. Naposledy kritizovali, že dostávají peníze na růst platů s ročním zpožděním. Současný způsob financování je podle nich nespravedlivý, a žádali proto ministerstvo o změnu.