Jak ztrátu většího počtu zubů, tak i požívání protéz vědci spojují s křehkostí kloubů a slabostí svalů, což obojí zvyšuje riziko pádů a zlomenin.

Protézy i chybějící zuby lidem často znemožňují přijímání potravin, jako je ovoce a zelenina bohaté na vlákninu, ořechy či maso. Právě tyto potraviny však lidem dodávají nejvíc živin. Ačkoliv protézy lidem usnadňují žvýkaní, síla jejich skusu mnohem slabší, než je síla původních zubů. Jejich uživatelé se tedy často určitým potravinám vyhýbají.

„Lidé, kteří nemají dutinu ústní v dobrém stavu, méně často jedí tvrdé potraviny, které se těžko koušou. To se týká některých druhů ovoce a zeleniny – jablek, hrušek, mrkví, ořechů a podobně,“ řekl britskému deníku Daily Telegraph Wael Sabbah z univerzity King´s College v Londýně.

Zdravé zuby jsou velmi důležité pro celkovou kondici

Vědci z King´s College zkoumali zdraví více než 1800 lidí s průměrným věkem 62 let, které rozdělili do tří skupin. Jedna skupina měla alespoň 20 zubů, do další spadali uživatelé zubní protézy s méně než 20 zuby a do poslední lidé, kteří sice měli méně než 20 zubů, ale protézy nenosili. U každé skupiny vědce zajímala síla, křehkost kostí, BMI a zdraví jejich úst. Navíc se jich podrobně vyptávali na jejich stravovací návyky.

Ve skupině lidí, kteří měli méně než 20 zubů a nepoužívali protézy, a ve skupině, která protézy používala, se konzumovalo méně výživných látek, než je doporučováno odborníky. V těchto skupinách měli lidé také křehčí kosti a méně svaloviny – a to až o 32 procent, než ve skupině lidí s více než 20 vlastními zuby. O 20 procent vyšší měli také pravděpodobnost podvýživy.

Vědci tvrdí, že jejich studie jasně ukazuje, jak je nutné udržovat ústní dutinu v pořádku a zabránit tak ztrátě zubů, jež tak může přispět k podvýživě v pozdějších fázích života. S tou jde ruku v ruce řídnutí kostí a úbytek svaloviny.

„Jen málo pozornosti bylo doposud věnováno souvislosti mezi zdravými zuby a ústy a celkovou fyzickou kondicí člověka,“ dodal pro Telegraph Sabbah.