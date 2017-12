Prezident Miloš Zeman ve středu jmenoval novou vládu Andreje Babiše (ANO). V té zasedne celkem 14 ministrů, z toho devět nováčků i čtyři ženy. Vláda se odpoledne sejde na své první jednání ve Strakově akademii a následně Babiš uvede do úřadu sedm ministrů. Zeman připustil, že pokud by Babiš napoprvé nezískal důvěru, mohl by kabinet i tak vládnout několik měsíců. Celý článek Zeman jmenoval Babišovu vládu, kabinet s důvěrou vidí až v únoru»