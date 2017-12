Profesor astronomie z Harvardské univerzity Avi Loeb, který pracuje jako poradce projektu Breakthrough Listen, za nímž stojí známý fyzik Stephen Hawking, vysvětlil, proč by se měly zaměřit na objekt právě radioteleskopy. Nevyloučil možnost, že Oumuamua, což je havajské jméno znamenající posel, je sonda vypuštěná z mateřské mimozemské lodě.

„Možná mají mimozemšťané mateřskou loď, která cestuje rychle a vypouští dceřiné lodě, jež volně padají do planetárních systémů na průzkumných misích. V takovémto případě bychom mohli být schopni sledovat signály mezi dvěma loděmi,“ řekl Loeb.

Radioteleskopu v Green Bank v Západní Virginii by stačila pouhá minuta na to, aby detekoval vysílač s výkonem mobilního telefonu na dvojnásobnou vzdálenost Země od Slunce, tedy zhruba 300 miliónů kilometrů, uvedla skupina okolo projektu Listen Breakthrough pátrající po mimozemských civilizacích.

Loeb dodal, že doutníkovitý tvar asteroidu považují experti na nejvhodnější pro mezihvězdnou loď, protože minimalizuje škody způsobené hvězdným prachem. [celá zpráva]

I mrtvá schránka by byla senzací



I když Loeb průzkum podporuje, zároveň mírní nadšení. „Nejpravděpodobnější je, že je přirozeného původu,” prohlásil o tajemném tělese a dodal: „Ale protože je tak zvláštní, chtěli bychom prozkoumat, jestli nemá nějaké známky umělého původu, jako jsou emise radiových vln.“

Podle Loeba je toto zkoumání velmi důležité: „I kdybychom našli objekt, který je jen odpadem (mimozemské civilizace) a nebyly by na něm žádné známky života, šlo by o největší vzrušení, které si v životě dovedu představit. Je to jedna ze základních otázek vědy, možná ta nejzákladnější - jsme sami?“

Pozornost věnuje asteroidu i projekt SETI, který také dlouhodobě hledá mimozemské civilizace, jeho slabší pole teleskopů však nic nezaznamenalo, nezachytilo ani stopy vody, uvedl web Scientific American.

I kdyby ale asteroid nebyl umělý, čemuž nasvědčuje i to, že rotuje pomalu, takže na něm nevzniká umělá gravitace, a pohybuje se relativně pomalu, Loeb zdůraznil, že je potřeba jej zkoumat: „Vědci doufají, že se podaří zjistit, jak vznikají asteroidy v jiných planetárních systémech.“ S nadějí dodal: „Je-li přirozeného původu, mohlo by jich být více.“

Takto by mohl vypadat asteroid Oumuamua podle kreslíře

FOTO: ESA

Asteroid v hledáčku NASA

Velkou pozornost asteroidu věnuje i americká kosmická agentura NASA, podle které prolétá objekt nepocházející ze sluneční soustavy naším planetárním systémem každý rok, ale obtížně se detekuje.

„Po desetiletí jsme teoretizovali, že někde vně jsou takové mezihvězdné objekty, a teď - vůbec poprvé - máme přímý důkaz jejich existence,“ řekl Tomas Zurbuchen, který má v NASA na starosti vědecké mise. „Historický objev otevírá nové okno ke studiu jiných hvězdných systémů,“ zdůraznil.

Hned po detekci asteroidu 19. října se na objekt zaměřily teleskopy na celém světě včetně Velmi velkého teleskopu v Chile. Ukázalo se, že nejde o kometu, jak se původně spekulovalo, nýbrž o vůbec první pozorovaný asteroid z jiné planetární soustavy, který je skutečně neobvyklý.

„Oumuamua mění jas, jak se otáčí okolo své osy každých 7,3 hodiny. Žádný známý asteroid nebo kometa v našem solárním systému nemění tak silně jas a nemá tak velký poměr mezi délkou a šířkou. Nejdelší objekty známé k tomuto datu nejsou více než třikrát delší, než jak jsou široké. Takto neobvykle velký rozdíl v jasu značí, že objekt je velmi dlouhý, asi desetkrát delší, než jak je široký,“ řekla Karen Meechová z Astronomického institutu na Havaji.

Narudlý a možná kovový



„Také jsme zjistili, že má narudlou barvu. podobně jakou mají objekty vně naší sluneční soustavy, a nemá okolo sebe oblak prachu,“ dodala. To podle ní naznačuje, že Oumuamua má vysokou hustotu, je inertní, skalnatý nebo kovový a není na něm voda ani led. Jeho povrch je narudlý vlivem dlouhodobého působení kosmického záření, které na něj dopadalo po stovky miliónů let.

NASA objekt sleduje od 20 listopadu. Zaměřila na něj oba dva kosmické teleskopy (Hubbleův a Spitzerův). Nyní se Oumuamua nachází asi 200 miliónů kilometrů od Země, vzhledem k Slunci se pohybuje rychlostí 38 km/s a míří do souhvězdí Pegase. Agentura ho bude pozorovat, dokud neopustí sluneční soustavu.

Původně se předpokládalo, že Oumuamua přiletěl od Vegy v souhvězdí Lyry, podle NASA tomu tak ale není, protože souhvězdí nebylo před 300 000 lety, což je doba, kterou by při dané rychlosti k letu potřeboval, na stejné pozici. [celá zpráva]