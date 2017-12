První digitální pilulka má v USA zelenou. Lékařům prozradí, zda a kdy ji pacient užil

Ti, kteří si občas zapomenou vzít předepsaný lék nebo ho nedopatřením ani nezačnou užívat, by měli zpozornět. Americký vládní Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) totiž schválil první digitální pilulku se zapouzdřeným senzorem. Má lékařům, pacientovi a popřípadě jím určeným osobám sdělit, zda a kdy byl lék užit, informoval deník The New York Times (NYT).