K výzkumu v laboratoři motivují mladé vědce Nobelovkou

Nadané děti se často na středních školách při výuce tak trochu nudí. Proto je třeba talenty vyhledávat a už jako náctiletým jim otevírat špičková univerzitní pracoviště. Právu to řekl profesor René Kizek, který do své brněnské laboratoře přivedl první nadané středoškoláky. Právě v jejich řadách je třeba hledat budoucí naděje české vědy, které by třeba jednou mohly získat i Nobelovu cenu.