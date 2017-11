Kdo jí příliš rychle, zadělává si na zdravotní potíže

Jste s každým jídlem hotoví za pár minut? Ať je to hamburger, salát nebo svíčková se šesti, naházíte to do sebe jako lopatou? Zpomalte, radí vědci. Prospěje vám to hned naněkolikrát. Kdo příliš hltá, ten snadno přibírá na váze, a může si tak dokonce způsobit problémy se srdcem, tvrdí nová studie.