Dalekohled Pan-STARRS 1 na Havaji objevil 19. října slabý objekt pohybující se oblohou. [celá zpráva] Působil nejprve jako typická planetka, dokud se z většího množství pozic nepodařilo spočítat jeho dráhu.

Ta ukázala, že na rozdíl od dosud známých planetek a komet nepochází ze sluneční soustavy, ale přilétl z mezihvězdného prostoru. To nyní výzkumníci potvrdili.

Mezihvězdná planetka

Těleso bylo původně klasifikováno jako kometa, pozorování provedená řadou zařízení včetně přístrojů organizace Evropská jižní observatoř (ESO), jejímž členem je i ČR, však neodhalila žádné známky kometární aktivity, i když prošlo nejbližším bodem dráhy ke Slunci již před objevem, a to v září.

Vizualizace první známé mezihvězdné planetky `Oumuamua

FOTO: ESO/M. Kornmesser

Těleso bylo následně překlasifikováno na mezihvězdnou planetku, což je zcela nová kategorie těles. Dostalo označení 1I/2017 U1 a jméno `Oumuamua. Je to jméno havajského původu a v překladu znamená „posel“.

„Museli jsme jednat velmi rychle. Planetka `Oumuamua již mířila zpět do mezihvězdného prostoru,“ vysvětlil člen výzkumného týmu Olivier Hainaut z ESO.

Astronomové využívající dalekohled ESO/VLT tak museli rychle měřit pozice, jasnost i barvu tělesa – s větší přesností, než umožnily menší přístroje.

S pomocí záběrů pořízených přes čtveřici různých fotometrických filtrů přístrojem FORS na dalekohledu VLT a v kombinaci se snímky z jiných velkých dalekohledů se týmu pod vedením Karen Meechové z havajského Institute for Astronomy podařilo díky následnému zkoumání zjistit, že `Oumuamua během otáčení s periodou 7,3 hodiny mění jasnost v poměru 1:10.

„Takto neobvykle velká variace jasnosti znamená, že těleso musí být značně protáhlé: objekt je asi desetkrát delší než široký a musí tedy mít velice komplikovaný tvar. Rovněž jsme objevili, že má tmavě červenou barvu, která se trochu podobá vzdáleným objektům sluneční soustavy. Podařilo se také potvrdit, že je naprosto neaktivní. V jeho okolí jsme totiž nenašli sebemenší stopy prachu,“ uvedla Meechová podle webu ESO.

Nespojeno s žádným hvězdným systémem

Provedená měření naznačují, že jde nejspíše o husté kamenné, či dokonce kovové těleso, bez vodního nebo jiného ledu v blízkosti povrchu. Předběžné výpočty dráhy naznačují, že objekt přilétl zhruba ve směru od hvězdy Vega, která leží v severním souhvězdí Lyra.

Složený snímek planetky `Oumuamua pořízený pomocí dalekohledu ESO/VLT a dalších teleskopů

FOTO: ESO/K. Meech et al.

I přes rychlost asi 90 tisíc kilometrů za hodinu by však planetce cesta mezihvězdným prostorem (od místa, kde je dnes Vega, až do sluneční soustavy) trvala asi 300 tisíc let. Před tak dlouhou dobou se ale hvězda Vega nenacházela ani poblíž pozice, odkud planetka přilétla, `Oumuamua tak pravděpodobně cestovala Galaxií po stovky miliónů let, aniž by byla spojena s jakýmkoliv hvězdným systémem.

Vědci dle ESO odhadují, že podobná mezihvězdná tělesa prochází vnitřní částí sluneční soustavy asi jednou za rok. Jedná se však o velmi slabé objekty, které se jen obtížně vyhledávají, proto dosud unikaly naší pozornosti.

Výsledky publikoval vědecký časopis Nature. Pozorování a analýzy částečně financoval americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA).

„Po desetiletí jsme předpokládali, že takové mezihvězdné objekty existují. Nyní máme poprvé přímý důkaz. Tento objev otevírá nové možnosti pro studium tvorby jiných hvězdných systémů,“ doplnil Thomas Zurbuchen z NASA.

„V pozorování tohoto unikátního objektu pokračujeme. Doufáme, že se nám podaří přesněji zjistit, odkud pochází a kam se dále vydá na své cestě Galaxií. Teď, když se nám podařilo objevit prvního mezihvězdného poutníka, připravujeme se na další,“ uzavřel Hainaut.