Číňané plánují tisíc kilometrů dlouhý tunel. Má přivést vodu z Tibetu

Čínští inženýři začali testovat metody výstavby tisícikilometrového tunelu, který by přiváděl vodu z Tibetu do pouště Taklamakan v čínské provincii Sin-ťiang. Podzemní kanál by prý z nehostinného regionu udělal „Kalifornii”. Jeho zprovoznění je sice zatím daleko, ale Čína si projekt zkouší nanečisto při jiné stavbě na jihu země.