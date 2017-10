Škola na pražském Proseku vede ajťáky k samostatnosti

Firmám v ČR chybějí pracovníci, a to nejen v průmyslových provozech. Již před dvěma lety hlásili personalisté, že by se u nás uživilo dvakrát více IT odborníků. „Firmy se často spokojí jen s tím, že jim agentura najde či nenajde zaměstnance. Je škoda, že nevyšlou svého zástupce přímo do školy, aby v ní prezentoval, co mohou nabídnout,” říká Martin Vodička, ředitel střední školy na pražském Proseku.