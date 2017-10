Zemi o víkendu zasype roj orionidů, půjde o velké vesmírné představení

Na noční obloze bude o víkendu k vidění jedno z nejpůsobivějších vesmírných představení roku. Do atmosféry vstoupí meteorický roj orionidů. K vidění by mělo být patnáct až třicet padajících hvězd za hodinu. Podle předpovědi budou orionidy nejlépe pozorovatelné v pátek po setmění a během večera, kdy by mělo být nad převážnou částí Česka jasno.