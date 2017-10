Genetici vyšlechtili Čapkovu modrou chryzantému

Kvetoucí rostliny patří bezesporu k tomu nejkrásnějšímu, co v přírodě vzniklo a vzniká. Genoví inženýři si ale myslí, že mohou být – alespoň v některých ohledech – lepší než příroda. Konkrétně japonským vědcům se podařilo pomyslně vstoupit do fantazie spisovatele Karla Čapka a stvořit modrou chryzantému. To skutečně není obvyklá barva dané květiny...