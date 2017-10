Studie s psychotropní látkou psilocybinem proběhla zatím jen na malém vzorku 19 pacientů, kterým lékaři podali jednu dávku. Polovině pacientů se znatelně ulevilo, jejich deprese se zmírnila a hlásili lékařům změny v prožívání, které trvaly asi pět týdnů. Tým z Imperial College v Londýně ovšem důsledně varuje veřejnost před tím, aby lidé zkoušeli tuto látku doma bez odborného dohledu.

Několik malých studií s psilocybinem proběhlo už v minulosti a všechny naznačují, že by tato látka mohla mít význam v léčení deprese. Umožňuje totiž mozku, aby se vymanil z cyklu depresivních symptomů. Přesný mechanismus působení na mozek ale dosud nebyl znám.

Přerušit cyklus depresivního prožívání

Vědci tentokrát provedli u pacientů vyšetření mozku metodou magnetické rezonance, a to den před intoxikací a den po ní, když už pacienti zase „vystřízlivěli.“ Studie publikovaná v časopise Scientific Reports ukazuje, že psilocybin ovlivňuje zejména dvě klíčové oblasti v mozku, a to amygdalu a takzvanou neurální síť DMN. Amygdala je oblast, která zodpovídá za zpracování emocí, jako je strach nebo úzkost. Čím méně je aktivní, tím se lidé cítí lépe. Neurální síť DMN má na starost spolupráci mezi jednotlivými oblastmi v mozku. Psilocybin ji dokázal stabilizovat a harmonizovat.

Dr. Robin Carhart-Harris, vedoucí oddělení výzkumu psychedelických látek na Imperial College v Londýně, řekl webovému portálu britské televize BBC: „Mozek lidí v depresi se uzavírá do sebe a mlčí, ale psychedelický zážitek ho dokáže zase uvolnit, přenastavit. Tak to pojmenovali sami pacienti. Říkají – celý jsem se změnil, přenastavil, resetoval. Jeden pacient řekl, že má pocit, jako by se jeho mozek defragmentoval a vyčistil, jako pevný disk počítače.“

Slibná budoucnost psilocybinu

Jedná se pochopitelně zatím o malou studii. Vědci navíc ani nemají žádnou kontrolní skupinu zdravých lidí, s níž by snímky mozku pacientů s depresí mohli porovnat. Bude tedy nutné provést další, větší studie, než se psilocybin bude moct zařadit mezi uznávané a přijímané léky na depresi. Jak ale říkají sami odborníci, nové přístupy jsou pro léčbu tohoto nepříjemného onemocnění více než žádoucí.

Profesor Mitul Mehta z Psychiatrického ústavu King´s College v Londýně řekl BBC: „Zatím to jsou opravdu jen první pokusy, ale je skutečně velmi zajímavé vidět, jak rozsáhlé změny v mozku člověka mohou nastat po jediné dávce psilocybinu. Změna navíc proběhla přesně v částech mozku, které jsou za depresivní prožívání zodpovědné. Nyní je tedy třeba se pustit do dlouhodobých kontrolovaných studií.“