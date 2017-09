V minulém století téměř vyhynul, nyní se kondor kalifornský vrací do přírody

Ohrožený kondor kalifornský se pomalu, ale poslední roky velmi úspěšně vrací zpět do volné přírody. Děje se tak více než tři desetiletí poté, co tento největší suchozemský pták Severní Ameriky téměř zcela vymizel. Nyní jich má být kolem 450 jedinců, a to včetně asi 270 v divoké přírodě Kalifornie, Arizony, Utahu a také Mexika.