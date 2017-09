„Lupina je sice prozatím mezi laickou veřejností málo známým pojmem, avšak její vynikající nutriční vlastnosti spolu s nízkými nároky na pěstování ji přímo předurčují k použití v potravinářském průmyslu i v zemědělství,” uvedl Miloš Jelínek z Přírodovědecké fakulty UHK.

Normálně se používá kyselina solná, což vede k tomu, že vznikne sůl a výsledný produkt je slaný. Avšak my sůl v takovém množství nepotřebujeme. Miloš Jelínek

Vědci pracovali s upravenou verzí lupiny, která je vhodná pro konzumaci, semena planě rostoucí lupiny totiž obsahují jedovaté alkaloidy.

Množství kvalitních bílkovin a vláknin



Výzkumníci představili postup na výrobu hydrolyzované rozpustné složky, což je hnědý prášek obsahující hydrolyzovanou bílkovinu, rozpustnou vlákninu a zbytky tuku.

Druhým produktem je takzvaný nerozpustný podíl, který obsahuje denaturovanou bílkovinu, nerozpustnou vlákninu a tuky. Podle odborníků lupina obsahuje vysoký podíl kvalitních bílkovin a vláknin, malé množství škrobu a olej.

Lupina bílá neboli vlčí bob

FOTO: David Taneček, ČTK

„Novinka je především v tom, že pro hydrolýzu jsme použili kyselinu mléčnou a syrovátku, normálně se používá kyselina solná, což vede k tomu, že po neutralizaci vznikne sůl a výsledný produkt je slaný. Avšak my sůl v takovém množství nepotřebujeme,” vysvětlil Jelínek.

Vhodné pro mlékárny



Podle vědců by potravinové doplňky vyrobené z lupiny mohly používat například mlékárny, které by přidáním do mléka zvýšily obsah bílkovin, doplňky by se mohly stát i součástí jogurtů či dalších výrobků.

FOTO: David Taneček, ČTK

„Technologie na výrobu je poměrně snadná, nebude nutné zavádět nová nákladná zařízení, výroba by v případě zájmu mohla začít bez výrazných investic,” uzavřel Jelínek.