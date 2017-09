Masakr se měl odehrát v oblasti Vale do Javari, což je druhé největší místo s domorodými kmeny v Brazílii. Zprávy o krveprolití se dostaly na veřejnost zcela náhodou, těžaři se s ním měli chlubit v baru ve městě nedaleko hranic s Kolumbií. Dokonce ukazovali ručně vyřezávané pádlo, o němž tvrdili, že je členům kmene ukradli jako trofej. Zabíjet měli dokonce i ženy a děti, zlikvidovat měli údajně zhruba pětinu kmene.

„Chlubili se, že rozsekali těla a hodili je do řeky,“ citoval The New York Times Leilu Silviu Burger Sotto-Maiorovou z brazilské Národní nadace pro ochranu domorodců (Funai). Těžaři podle ní tvrdili, že museli zabíjet, jinak by zemřeli oni sami.

Případ už vyšetřuje brazilská policie, potýká se ovšem s mnoha komplikacemi. „Oblast je obrovská a přístup do ní limitován. S těmito kmeny nejsme v kontaktu, dokonce i Funai o nich má jenom sporadické informace,“ uvedl prokurátor Pablo Luz de Beltrando.

Rozpočtové škrty



Organizace Survival International přirovnala útok ke genocidě a obvinila brazilského prezidenta Michela Temera, že za masakr nese odpovědnost. Ochrana původního obyvatelstva se podle organizace snižuje. Prezident nařídil rozpočtové škrty, které Národní nadaci pro ochranu domorodců dramaticky postihly.

Adelson Kora Kanamari, náčelník kmene Warikama Djapar, tvrdí, že situace domorodců se stává kritickou. „Útočníci jsou majitelé pozemků, lovci, těžaři. Mnozí domorodci jsou zabíjeni izolovaně. Neznáme ani přesný počet mrtvých,“ poznamenal podle agentury AFP.