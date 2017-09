Stav půdy je špatný, pedologové budou v Olomouci hledat cesty pro její ochranu

Upozornit na špatný stav půdy, identifikovat hlavní problémy a hledat řešení, jak zlepšit situaci. To jsou hlavní cíle mezinárodní konference Degradace a revitalizace půdy a krajiny, která se od 10. do 13. září uskuteční na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého (UP) v Olomouci.