Astronomové již nějaký čas pozorují podivně rychlé pohyby oblaku toxických plynů v centru Galaxie. Nyní přišli na to, že to nejspíš způsobuje další obrovská černá díra, zřejmě druhá největší v Mléčné dráze, „jen“ 200 světelných let od jejího středu.

Japonský tým se podle agentury Reuters domnívá, že tato dle oficiální klasifikace středně velká černá díra vznikla z jádra trpasličí galaxie, kterou Mléčná dráha dříve „pozřela“.

Největší černá díra ji pohltí

V centru Mléčné dráhy leží už dlouho známá supermasivní černá díra Sagittarius A* o hmotnosti necelých čtyř miliónů Sluncí, která je spojená s jádrem naší Galaxie. Poblíž galaktického jádra však Japonci objevili podobné těleso, zmíněný oblak CO-0.40-0.22. Signály zjištěné z něj jsou podobné těm, které produkuje Sagittarius A*.

„Jde o první objev kandidáta na středně velkou černou díru v Mléčné dráze,“ zmínil podle britského serveru The Guardian vedoucí výzkumu Tomoharu Oka z Keio University v Tokiu. Sagittarius A* pak podle něj nový objev zřejmě pohltí, čímž opět naroste.

Vědci právě již dlouho věří, že obří černé díry rostou částečně ze spojování malých. Význam japonského objevu, který zveřejnil i odborný časopis Nature Astronomy, je mimo jiné v podání dalšího důkazu o obrovských hmotnostech černých děr.

Tato středně velká černá díra má být jakýmsi předělem mezi jednotlivými černými dírami a těmi supermasivními v centrech galaxií.

Podle kvalifikovaných odhadů odborníků z americké Kalifornské univerzity v Irvine nicméně existuje jen v Mléčné dráze asi 100 miliónů černých děr.