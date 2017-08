V ČR v současné době existují dva souběžné státní programy, které dětem obědy dotují. Operační program ministerstva práce (MPSV) poskytuje stravné zdarma dětem z mateřských a základních škol i víceletých gymnázií. Pomoc mohou dostat děti, jejichž rodiče přes čtvrt roku pobírají dávky. Do projektu se zatím přihlásilo osm krajů, které peníze školám přeposílají. Program je financovaný z evropských dotací.

Peníze na obědy poskytuje i ministerstvo školství (MŠMT), nikoli však pro předškoláky. Dotace z obou resortů nelze kombinovat.

Problematika se netýká jen vyloučených lokalit



Děti z chudých poměrů, jejichž rodiče mají potíže s placením obědů, chodí podle analýzy Medianu asi do 40 procent školek a škol. Více se tento problém objevuje na základních školách, což je zřejmě způsobeno povinností školní docházky.

Podle Lucie Pleškové z Nadace OSF se ale dá očekávat, že podíl dětí, jejichž rodiče budou mít potíže s placením obědů, se po zavedení povinné předškolní docházky od letošního září zřejmě zvedne i ve školkách.

Rodiče těchto dětí se tak mohou dostat do potíží. „Nebude to důvod pro vyloučení dítěte z mateřské školy. Nicméně se to s rodiči pak bude řešit správní cestou (se sociálním úřadem - OSPOD), takže jim to zase bude nějak komplikovat situaci,” uvedla Plešková.

Možnost žádat o obědy zdarma by se podle ní měla řešit systémově a celoplošně. Program MPSV totiž v roce 2020 skončí a o pokračování programu ministerstva školství rozhoduje každý rok ministr.

Problematika se údajně netýká jen chudých rodin v sociálně vyloučených lokalitách. Podle Eurostatu žije 20 procent českých dětí v ohrožení příjmovou chudobou. Obědy zdarma by ve školkách mohlo dostávat zhruba 70 tisíc dětí, které tam již chodí.

Resort práce v příštím školním roce zajistí školní obědy pro zhruba 10 tisíc dětí od tří do 15 let. MPSV od roku 2015 krajům na obědy poskytlo přibližně 19 miliónů korun. Obědy zdarma nyní v rámci tohoto projektu dostává asi 3400 dětí v přibližně 200 školách. Ministerstvo zjišťuje možnosti dalšího rozšíření podpory, aby stravování mělo víc školáků.

Vliv na prospěch



Do programu MŠMT se přihlásily školy ze všech krajů. V roce 2016 se do programu zapojilo 949 škol a podpory se dočkalo 5089 žáků základních škol. Letos se do konce června účastnilo 1009 škol, podpořeno bylo 7824 žáků, jak resort Novinky informoval.

„Rodiny se pečlivě vybírají, často mezi ně patří například matky samoživitelky. Děti se mají ve škole cítit dobře, nestát bokem, když jejich spolužáci obědvají. Vyřazuje je to z kolektivu, stigmatizuje. Zpráva, která hodnotí dopad tohoto projektu, jednoznačně potvrzuje, že se díky obědům zdarma zlepšila docházka dětí do školy, v některých případech dokonce i prospěch,” shrnulo ministerstvo školství.